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Арнтгольц сообщила о третьем ребенке

19:51
  • вторник
  • 17 сентября 2024

Актриса дала откровенное интервью

Актриса Татьяна Арнтгольц счастлива во втором браке. С актером Марком Богатыревым артистка сочеталась браком в 2020 году. Причем о том, что у артистов роман, стало известно случайно. Долгое время эта информация была на уровне слухов, пока пара не вышла в свет вместе, тем самым подтвердив отношения. Затем у Татьяны и Марка родился сын Данила. Отметим, что от первого брака у актрисы есть дочь Мария.

"Машу я родила в 27 лет, а Данилу – в 39, это уже было суперосознанно. Кстати, еще хочу родить", - сообщила о третьем ребенке Арнтгольц.

Татьяна призналась, что выйдя замуж во второй раз, позволила себе не работать так, как раньше. По словам актрисы, она "с 18 лет пахала как загнанная лошадь". Теперь артистка много времени проводит с мужем и сыном, наблюдая за тем, как растет малыш. А еще в свободное время Татьяна Арнтгольц обожает готовить.

"В это время у меня абсолютный дзен в голове. Я на кухне по-настоящему расслабляюсь. Мозг отпускает, никаких мыслей. И это не высокая кухня, а домашняя еда, к которой я привыкла с дет­ства: птица, баранина, запечённые овощи, салаты. Самое важное – готовить с душой!" - рассказала актриса в беседе с aif.ru.

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