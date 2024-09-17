Актер Алексей Чадов объявил о рождении дочери

Артист сообщил радостную новость

У Алексея Чадова весьма бурная личная жизнь. Говорят, актер встречался с коллегой Оксаной Акиньшиной. А потом долгое время, причем с перерывом, встречался с актрисой Агнией Дитковските. В 2012 году влюбленные даже оформили отношения, а в 2014 году Алексей и Агния стали родителями. Однако долго идиллия в семье не продержалась. Уже в 2015 году стало известно, что Чадов и Дитковските развелись.

К счастью, артисты сумели сохранить человеческие отношения и даже вместе вели одно шоу на телевидении. А в 2023 году Алексей Чадов снова женился. На сей раз его избранницей стала модель из Казани Ляйсан Галимова. В Сети пользователи твердят, что новая жена актера удивительно похожа на его предыдущую супругу.

Меж тем на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Алексей Чадов объявил радостную новость. Супруга родила ему второго ребенка. Актер опубликовал фотографию малышки.

"Айя. Спасибо, любимая, за дочку", - представил дочку и обратился к жене счастливый Чадов.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в поздравлениях и комплиментах актеру и его супруге.

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