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Светлана Ходченкова появилась на публике спустя год отсутствия

20:47
  • вторник
  • 17 сентября 2024

Актриса ведет закрытый образ жизни

Светлана Ходченкова считается не только одной из самых успешных и востребованных актрис отечественного кинематографа, но и закрытой. Она не посещает светские мероприятия, не дает интервью. Актриса вообще предпочитает о своей жизни не рассказывать. Лишь на официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она регулярно выкладывает фотографии и видеозаписи, повествующие о том, что происходит в ее жизни.

И все же актриса появилась на публике. Сегодня, 17 сентября, Светлану приметили журналисты на премьере фильма "Маме снова 17". Для выхода в свет Ходченкова предпочла нарядиться в голубые джинсы и белоснежную футболку, дополнив образ пиджаком, который накинула на плечи. Актриса распустила светлые волосы и надела очки в темной массивной оправе. Издание Woman.ru отмечает, что ровно год артистка не появлялась в свете - в последний раз журналисты ее видели на публике как раз в сентябре 2023 года.

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