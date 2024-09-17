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Латвия оконфузилась из-за стаи птиц

21:09
  • вторник
  • 17 сентября 2024

Были подняты в небо истребители НАТО

Военно-воздушные силы Латвии подняли в воздух истребители патрульной миссии НАТО из-за неопознанного объекта со стороны белорусской границы. В итоге он оказался стаей птиц.

"Сегодня утром, 17 сентября, около 09.00 вблизи границы Латвии ВВС обнаружили неопознанный летающий объект, который приблизился к латвийско-белорусской границе и пересек ее на территории Даугавпилсского района. В воздух были подняты истребители миссии патрулирования воздушного пространства НАТО, которые осуществляли обследование соответствующей местности", - рассказали в пресс-службе латвийской армии.

Оказалось, что приборы восприняли в качестве неопознанного летающего объекта стаю птиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство LETA.

Ранее МИД Латвии призвал дать ВСУ дальнобойное оружие для ударов по России. Министр иностранных дел Байба Браже выразила убежденность в том, что украинской армии необходимы "точечные удары, нацеливание и отсутствие ограничений на их использование".

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