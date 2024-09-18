Вильфанд рассказал, когда ждать похолодания в Москве

В пятницу начнется изменение погоды

В чём причина столь сильных дождей, которые обрушились на Центральную Европу? Связаны ли такие аномалии с глобальным потеплением, и не станут ли теперь подобные наводнения нормой? А также - почему в центральной России так долго держится по-летнему тёплая погода и когда в Москву придёт осень?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Речь идет о мощном хорошо развитом антициклоне. Который и определяет такую жаркую погоду. В пятницу уже начнется изменение погоды. С субботы воздушные массы будут перемещаться с северо-запада, температура станет уже 15-18", - рассказал он.

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