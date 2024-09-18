ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вильфанд рассказал, когда ждать похолодания в Москве

08:26
  • среда
  • 18 сентября 2024

В пятницу начнется изменение погоды

В чём причина столь сильных дождей, которые обрушились на Центральную Европу? Связаны ли такие аномалии с глобальным потеплением, и не станут ли теперь подобные наводнения нормой? А также - почему в центральной России так долго держится по-летнему тёплая погода и когда в Москву придёт осень?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Речь идет о мощном хорошо развитом антициклоне. Который и определяет такую жаркую погоду. В пятницу уже начнется изменение погоды. С субботы воздушные массы будут перемещаться с северо-запада, температура станет уже 15-18", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Катание с горки
Катание с горки
Отдыхающие в парке
Отдыхающие в парке
Теплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
Теплая погода
Теплая погода
Отдыхающие в парке
Отдыхающие в парке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.