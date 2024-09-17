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Гарик Мартиросян рассказал об уходе

21:44
  • вторник
  • 17 сентября 2024

Артист принял важное решение

Гарик Мартиросян сообщил об уходе с поста ведущего развлекательного шоу "Ярче звезд". Его место в новом сезоне занял Тимур Родригез. Интересно, что популярного артиста позвал на телепроект именно Мартиросян.

Ранее Гарик признавался, что хочет отдохнуть и посмотреть на номера из зрительного зала. В итоге выяснилось, что Мартиросян займет место среди жюри, в состав которого входят Марина Кравец, Алексей Чумаков, Дарья Блохина и Иван Абрамов, передает "КП".

Отметим, что до недавнего времени Гарик Мартиросян на телеканале ТНТ почти не появлялся. Дело в том, что после ухода из Comedy Club он занялся другими шоу в качестве продюсера. А в 2020 году Мартиросян вовсе перебрался в Армению, где занимался детскими проектами. Больше года артист жил на две страны. Однако сейчас Гарик стал больше времени проводить в России.

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