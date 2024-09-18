Сербского дзюдоиста дисквалифицировали за крестное знамение

Он на пять месяцев отстранён от состязаний

Немного о ценностях, правилах и новой реальности. Спорт, он ведь вне политики, любят нам говорить спортивные чиновники из разных международных комитетов и федераций. Подобные заявления давно уже воспринимаются как фейк. Но чтобы на спортивную арену пришли гонения по религиозному признаку?

Это и есть новая реальность. Сербский дзюдоист Неманья Майдов осенил себя крестным знамением перед поединком на Олимпиаде в Париже. На пять месяцев отстранён от состязаний. Майдов назвал весь этот спектакль "сатанинской помойкой". Видимо, не вписался в новую реальность.

Такую реальность, если помните, продемонстрировали на открытии Олимпийских Игр в Париже. Илон Маск назвал эту грязную пародию на "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи "проявлением вопиющего неуважения к христианам". В Греции назвали церемонию открытия "крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе". Да не нужна она Западной Европе. Там совершенно новый маскарад со своими ряжеными.

Весёлые трансвеститы, квир-персоны, непонятные персонажи, перебегающие из одного пола в другой на глазах у публики. Вот они, новые герои. Один из них - президент Франции Эммануэль Макрон. На закрытии Паралимпийских игр в том же Париже решил весело поскакать перед инвалидами-колясочниками с прибауткой на устах: кто не скачет - тот не француз!

Встретили Макрона дружным свистом. Пользователи в соцсетях отмечают, что с президентом Франции что-то не так. Уж не глумится ли он над паралимпийцами? Поаккуратнее надо.

Две француженки давно заподозрили, что с супругой Макрона, Брижит, что-то не так. Наташа Рей и Дельфин Жегусс утверждали в соцсетях, что Брижит родилась мужчиной. И до сих пор неизвестно, в каком лагере она. Уже женщина или всё ещё нет?

Будут знать, как сомневаться. Трансфобия, говорят. В этой новой реальности в действительности всё не так, как на самом деле.

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