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Боксёра Александра Усика задержали в аэропорту Кракова

23:48
  • вторник
  • 17 сентября 2024

Причина задержания неизвестна

Боксёра Александра Усика задержали в аэропорту Кракова.
 
Силовики увели украинского чемпиона мира в наручниках на допрос. Причина задержания неизвестна. 
 
Жена боксёра заявила, что криминальной подоплёки в задержании нет и в скором времени Александр сам всё объяснит.
 
В ситуацию с задержанием Усика в аэропорту Кракова вмешался МИД Украины.
 
Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что "украинская сторона категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону". 
 
Генконсул Украины в Кракове срочно выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств и немедленного разрешения ситуации.
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