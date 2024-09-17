Причина задержания неизвестна

Боксёра Александра Усика задержали в аэропорту Кракова.

Силовики увели украинского чемпиона мира в наручниках на допрос. Причина задержания неизвестна.

Жена боксёра заявила, что криминальной подоплёки в задержании нет и в скором времени Александр сам всё объяснит.

В ситуацию с задержанием Усика в аэропорту Кракова вмешался МИД Украины. Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что "украинская сторона категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону". Генконсул Украины в Кракове срочно выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств и немедленного разрешения ситуации.

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