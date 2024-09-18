Юморист считает присвоенный ему статус политически мотивированным

Комику Михаилу Шацу* отказали в снятии статуса иноагента.

Сам юморист, как и телеведущая Татьяна Лазарева*, считает присвоенный ему статус политически мотивированным.

В материалах суда отмечается, что включение в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, не привело к ограничению прав и свобод Щаца.

Вчера Верховный суд так же отказал Татьяне Лазаревой* в снятии статуса иноагента.

В своём иске телеведущая указывала, что статус иноагента негативно сказывается на её репутации, а также подрывает к ней доверие в обществе и мешает профессиональной деятельности.

*признан в РФ иноагентом

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