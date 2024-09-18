Юморист считает присвоенный ему статус политически мотивированным
Комику Михаилу Шацу* отказали в снятии статуса иноагента.
Сам юморист, как и телеведущая Татьяна Лазарева*, считает присвоенный ему статус политически мотивированным.
В материалах суда отмечается, что включение в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, не привело к ограничению прав и свобод Щаца.
Вчера Верховный суд так же отказал Татьяне Лазаревой* в снятии статуса иноагента.
В своём иске телеведущая указывала, что статус иноагента негативно сказывается на её репутации, а также подрывает к ней доверие в обществе и мешает профессиональной деятельности.
*признан в РФ иноагентомВсе самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram