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Стали известны подробности освобождения села Борки

08:46
  • среда
  • 18 сентября 2024

Стратегически важный рубеж взяли стремительным штурмом

Информация о ситуации в Курской области. Российские военные продолжают наступление на позиции ВСУ в приграничных районах. Бригады Морской пехоты группировки "Север" при поддержке артиллерии и авиации освободили от неонацистов село Борки.

Стратегически важный рубеж на пути продвижения наших войск взяли стремительным штурмом. Сначала ударили по разведанным укрепрайонам противника и скоплению вражеской бронетехники. Это позволило пехоте зайти в населённый пункт, закрепиться там и приступить к методичной зачистке всех улиц и домов от боевиков ВСУ. Морпехи рассказали, что противник был настолько деморализован, что отказывался стрелять, боясь обозначить свои позиции, а при контратаке практически не использовал боевую технику.

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