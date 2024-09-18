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Появились кадры работы российских зенитчиков в зоне СВО

08:50
  • среда
  • 18 сентября 2024

Они в круглосуточном режиме контролируют воздушное пространство

Активное наступление на позиции ВСУ идет в зоне проведения СВО. Штурмовые группы под прикрытием артиллерии успешно продвигаются вглубь обороны противника.  С воздуха огневое прикрытие наземным подразделениями обеспечивает армейская авиация.

В круглосуточном режиме воздушное пространство контролируют и расчеты ЗРК "ТОР М2". Задача зенитчиков в том числе не допустить ударов по освобожденным от неонацистов территориям. При обнаружении цели ее тут же берут на сопровождение, а затем уничтожают.

Благодаря функции автоматической блокировки локационная станция обнаружения предотвращает возможность удара по "своим" летательным аппаратам, эффективно отделяя их от целей противника.

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