Новые примеры мужества российских военных в ходе СВО

Младший сержант Евгений Ившин вывел грузовой автомобиль из-под удара

Новые примеры мужества российских военнослужащих в ходе спецоперации. Младший сержант Евгений Ившин в составе автомобильной колонны подвозил боеприпасы и материальные средства нашим военнослужащим на передовую и попал под обстрел со стороны противника. Евгений, несмотря на плотный огонь, умело маневрируя грузовым автомобилем, вывел его из-под удара и своевременно доставил боеприпасы наступающим российским подразделениям. Поставленная задача была выполнена.

Расчёт самоходного артиллерийского орудия, в составе которого действовал рядовой Александр Фомин, поддерживал огнём наши штурмовые группы, ведущие наступление на позиции украинских боевиков. Когда противник начал вести обстрел, Александр оперативно сменил позицию, занял новую точку и продолжил вести огонь. Штурмовые группы при поддержке расчёта самоходной артиллерийской установки заняли важный опорный пункт противника и закрепились на позициях.

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