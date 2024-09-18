Во Владивостоке встретили корабли береговой охраны КНР

Они прибыли на совместные учения

Во Владивостоке с хлебом-солью встретили корабли береговой охраны КНР. Китайские суда прибыли в российский порт для совместных учений, они пройдут на этой неделе. Перед манёврами у иностранных гостей - несколько свободных дней, во время которых морякам покажут город.

На причале главной базы Тихоокеанского флота своих моряков встречают представители консульства, военные и студенты Китайской народной республики. Некоторым из них только здесь, во Владивостоке, довелось вживую увидеть флот своей страны.

Моряки в ответ приветствуют своих соотечественников с палубы. В порт Владивосток пришвартовались два военных корабля Китайской народной освободительной армии. Фрегат "Линь И" уже заходил с визитом в Приморье в прошлом году. А вот эсминец "Синин" впервые спускает трап на причал главной базы Тихоокеанского флота.

Моряки - тихоокеанцы встречают партнеров уже по русской традиции. Хлебом с солью. Военно-морские силы Китая и России регулярно обмениваются опытом. Каждый год экипажи боевых кораблей оттачивают взаимодействие во время учений.

"В этом году исполняется 75 лет установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Китайско-российская дружба имеет очень длинную и богатую историю и укрепляется со временем", - отметил Яо Чуньюн, заместитель командующего Северным театром военных действий ВМС Народно - освободительной армии Китая, адмирал.

"Дружба между нашими народами плодотворна, и мы рады её укреплять такими товарищескими визитами. Наши военно-морские державы продолжают совместно оберегать спокойствие и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона на морских просторах", - заявил Александр Шварц, заместитель командующего Приморской флотилии разнородный сил ТОФ, контр-адмирал.

Иностранные моряки проведут во Владивостоке несколько дней. Для них здесь запланированы спортивные и культурные мероприятия, а также экскурсии по городу. Затем отряд вновь отправится в море.

Уже на этой неделе китайские корабли совместно с отрядом Тихоокеанского флота выйдут на учения "Север Взаимодействия". В водах Азиатско-Тихоокеанского региона моряки в течение месяца будут отрабатывать боевые навыки.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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