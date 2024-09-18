Власти Тверской области эвакуируют жителей Торопца после атаки дронов

Пожар вспыхнул на месте падения обломков БПЛА

Частичную эвакуацию жителей города Торопца проводят власти Тверской области. Губернатор региона Игорь Руденя принял решение вывести людей с территории, где работает противовоздушная оборона.

В результате массовой атаки беспилотников ВСУ на месте падения их обломков вспыхнул пожар. Работают все экстренные службы, руководство ГУ МЧС по Тверской области.

По данным администрации Торопецкого муниципального округа, жителей эвакуируют автобусами. Людей вывозят в Западную Двину. По вопросам эвакуации открыта горячая линия, говорится в сообщении областного правительства в Telegram-канале. Работа школ и детских садов в Западнодвинском муниципальном округе приостановлена. Как сообщили в Минобороны, 54 украинских беспилотных летательных аппарата сбиты за ночь над российскими регионами. Дроны пытались атаковать, крое Тверской, Курскую, Брянскую, Смоленскую, Белгородскую и Орловскую области.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram