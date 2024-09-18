ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Тверской области эвакуируют жителей Торопца после атаки дронов

08:27
  • среда
  • 18 сентября 2024

Пожар вспыхнул на месте падения обломков БПЛА

Частичную эвакуацию жителей города Торопца проводят власти Тверской области. Губернатор региона Игорь Руденя принял решение вывести людей с территории, где работает противовоздушная оборона.

За ночь сбиты 29 беспилотников над 7 регионами России
Ночью в небе над Россией сбиты 19 беспилотников

В результате массовой атаки беспилотников ВСУ на месте падения их обломков вспыхнул пожар.  Работают все экстренные службы, руководство ГУ МЧС по Тверской области.

По данным администрации Торопецкого муниципального округа, жителей эвакуируют автобусами. Людей вывозят в Западную Двину. По вопросам эвакуации открыта горячая линия, говорится в сообщении областного правительства в Telegram-канале. Работа школ и детских садов в Западнодвинском муниципальном округе приостановлена. Как сообщили в Минобороны, 54 украинских беспилотных летательных аппарата сбиты за ночь над российскими регионами. Дроны пытались атаковать, крое Тверской, Курскую, Брянскую, Смоленскую, Белгородскую и Орловскую области.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эвакуация жителей
Эвакуация жителей
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.