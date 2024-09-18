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В России ночью отбили атаку 54 беспилотников

08:31
  • среда
  • 18 сентября 2024

Половина из них сбита в Курской области

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 54 украинских беспилотника над пятью российскими регионами.

27 БПЛА уничтожено над Курской областью, 16 – над Брянской областью, семь – над Смоленской областью, три – над Белгородской областью и один – над Орловской областью.

Все беспилотники были самолетного типа, уточнили в Минобороны России.

В Брянской и Смоленской областях пострадавших и разрушений нет, сообщили губернаторы регионов. Глава Курской области добавил, что над его регионом, помимо 27 БПЛА, были сбиты две ракеты ВСУ.

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