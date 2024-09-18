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В Шебекине дрон атаковал служебный автобус: есть раненые

08:58
  • среда
  • 18 сентября 2024

Пострадавших отвезли в Белгород

Украинский беспилотник атаковал служебный автобус в городе Шебекине Белгородской области.

Пострадали четыре мирных жителя, написал в своем telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

У одной женщины осколочные ранения рук, у второй - осколочные ранения руки и стопы. Один мужчина получил контузию, другой – многочисленные ссадины. Всех пострадавших отвезли в городскую больницу №2 Белгорода.

На месте работают экстренные службы, последствия атаки уточняются.

За минувшую ночь над Белгородской областью были сбиты три беспилотника. Все они были самолетного типа, уточнили в Минобороны России.

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