Также уничтожено подразделение украинских ССО

Подразделение украинских сил специальных операций разбили российские бойцы под Суджей. Также ВС России разбили отряд американской ЧВК Forward, сообщил командир отряда спецназа "Ахмат" с позывным "Аид".

По словам спецназовца, российские силы уничтожили под Суджей большую часть 61-й, 80-й и 82-й бригад. Позже прибыли части 95-й бригады ВСУ, которые также были уничтожены. Ликвидировано несколько сотен единиц военной техники.

Командир отряда рассказал РИА Новости, что ВСУ несут огромные потери. Тем не менее, Киев продолжает посылать войска в Курскую область. Уже прибыли три новые бригады, также передислоцируются части из Угледара.

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