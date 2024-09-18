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Российские военные продолжают уверенное наступление в зоне СВО. По националистам бьют с земли и с воздуха. Ударная группа армейской авиации уничтожила укрепрайон ВСУ к северу от Работино. Штурмовики подразделений Центральной группировки войск продвинулись в Торецке, разрезав силы противника на две неравные части. Активно выдавливают киевских боевиков наши бойцы из приграничных районов Курской области.

Одна группа в лес. Вторая вдоль обочины дороги. Третья – напролом через дворы. Так начинался штурм поселка Борки. Пробираясь через развалины, бойцы забрасывали грантами подвалы, где прятались националисты. Ввязывались в откровенный "размен" с диверсантами на коротких дистанциях. Наши разведчики метров с 20 давят противника огнем из автоматов.

Этих диверсантов засекли, когда они пытались перебежать дорогу. Очередью из пулемета прижали к земле. А затем ликвидировали в полном составе ударом беспилотника. Как минимум пять националистов сдались. Еще несколько человек захвачены во время зачистки блиндажей.

Российские войска не просто выдавливают националистов из Курского приграничья. А еще и отрезают все возможные пути отхода в Сумскую область. Опасаясь масштабного окружения, украинские генералы приказывают открывать шквальный огонь по своим же подразделениям. В надежде, что под удар попадут и российские штурмовики.

В Донецкой республике освобожден город Украинск. Бойцы поднимают красное знамя над зданием шахты. Большая часть города осталась неповрежденной. Российские войска не стали штурмовать Украинск в "лоб", а начали обходить со всех сторон. Понимая, что капкан может захлопнуться националисты просто сбежали. Не оказав серьезного сопротивления.

В объективе дрона – разведчика Торецк. На улицах и во дворах один за другим взлетают на воздух бронемашины ВСУ. Штурмовики ворвались в город с юга. И пробили коридор до самого центра. Это еще не крах обороны ВСУ. Но очень серьезный повод к отступлению. Особенно, если учесть, что накануне бандеровцы сбежали сразу из трех поселков на Кураховском направлении.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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