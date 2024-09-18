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Небензя: США заняли неправильную сторону истории

11:47
  • среда
  • 18 сентября 2024

Генассамблея ООН обсудила конфликт на Ближнем Востоке

В результате военной операции Израиля погибли уже 42 тысячи жителей сектора Газа. Около 100 тысяч ранены. Ничто не может служить оправданием коллективному наказанию палестинцев, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН.

Она рассматривает резолюцию о немедленном выводе ЦАХАЛ с оккупированных территорий. Тель-Авив десятилетиями нарушает принципы международного права и решение ООН о создании независимого палестинского государства.

Деструктивную роль играют США. Они блокируют все попытки Совбеза принять документы с осуждением действий Израиля. Свое право вето Вашингтон использовал уже 5 раз.

"При этом американцы вместе с союзниками по НАТО продолжают поставлять Израилю оружие, включая авиабомбы, прекрасно зная, что оно будет использовано для атак на гражданское население и объекты в Газе. Не прекратили они этих поставок даже тогда, когда Международный суд усмотрел в ситуации в Газе правдоподобные признаки геноцида. Давайте вместе дадим Вашингтону мощный сигнал о том, что он вместе со своими подельниками находится на неправильной стороне истории", - заявил Небензя.  

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