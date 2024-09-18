Активные сотрудники РЖД собрались в Ногинске на "Слёт молодёжи"

Гостей ждёт насыщенная программа

Самые активные сотрудники РЖД собрались в подмосковном Ногинске на 16-й ежегодный "Слёт молодёжи". Это образовательная программа, просветительским партнёром которой выступает Российское общество "Знание".

В мероприятии участвуют более тысячи молодых специалистов, а также представители других госкорпораций и зарубежных железнодорожных компаний. Они встретились, чтобы обменяться опытом, получить полезные навыки и представить свои проекты.

Гостей ждёт насыщенная программа: лекции и мастер-классы от экспертов научного и бизнес-сообщества, мотивационные встречи, тематический квиз и кинопоказы. Одним из ключевых событий слёта станет дискуссия "Знание - лучшая валюта 21 века".

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