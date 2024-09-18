Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Кости Романова

Помощь нужна срочно

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 15-летнего Кости Романова. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать свыше четырёх миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё более пяти миллионов.

У Кости острый лимфобластный лейкоз. Четыре года он борется с этим тяжёлым онкологическим заболеванием и уже перенёс несколько курсов химиотерапии и пересадку костного мозга. Но болезнь снова прогрессирует. Чтобы её победить, мальчику необходима повторная трансплантация и дорогостоящая сопроводительная терапия.

Мы продолжаем помогать Косте все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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