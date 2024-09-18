В Крыму стартует уборка подсолнечника

Качество неизменно высокое

Поле подсолнухов - будто после пожара. Цветки - как обгоревшие спичечные головки. Ни привычной красоты, ни яркого аромата. Да и корзинки тянутся не к солнцу, а гнутся к земле под тяжестью собственного веса – самое время собирать урожай.

Чем страшнее подсолнух, тем выше качество. Черный, неказистый – значит зрелый. Проверить можно с помощью прибора. Кладем семечки. Влажность – 8% - полное созревание.

Уборка длится порядка 10 дней. Всего на полуострове 57 тысяч гектаров. Площадь посевов ежегодно увеличивается. Правда, урожайность в этом году не самая высокая – погода подкачала.

"У нас практически во все время вегетации с весны по лето по Крыму отсутствовали продуктивные осадки. Если в прошлом году с одного гектара подсолнечника мы убирали почти полторы тонны, то в этом году по лучшим полям урожайность составляет порядка одной тонны с гектара", - рассказал Николай Тютюник, заместитель министра сельского хозяйства РК.

При этом качество неизменно высокое - масличность 50 процентов. Это выше, чем в других российских регионах. Вся крымская семечка пойдет на переработку. Первичный отжим проводят на полуострове, дезодорированные и рафинирование на материковых предприятиях. Культура рентабельная и неприхотливая.

"Используем гибрид СН493 – это сербский гибрид, который терпит определенные яды. Эти гербициды убивают практически все виды сорной растительности, но не убивают подсолнечник", - рассказал Юрий Кравчук, главный агроном.

Единственный недостаток культуры – сильное истощение почвы. "Солнечные цветы" вытягивают воду и микроэлементы с глубины до трех метров. Поэтому ближайший год поле будет отдыхать и набирать влагу. Для этого комбайн аккуратно срезает корзинки, оставляя только голые стебли. Зимой они задержат снег от выветривания.

Уборка подсолнечника завершает сельскохозяйственный сезон, сев рапса на соседнем поле открывает новый. Первый урожай этой масличной культуры соберут уже в начале следующего лета.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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