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Собянин: 21 московский проект признан лучшим в сфере промышленного дизайна

08:53
  • среда
  • 18 сентября 2024

В этом году организаторы получили свыше тысячи заявок

Итоги национальной премии "Лучший промышленный дизайн России" подвели в столице. Конкурс в прошлом году учредило правительство Москвы совместно с Минпромторгом и Минкультуры России.

Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, опыт оказался удачным: расширилась география премии, увеличилось количество участников и представленных категорий. В этом году организаторы получили свыше тысячи заявок из 50 субъектов страны. В финал вышло почти 200 проектов, 30 - стали победителями. Среди них - зарядная станция для электротранспорта, лазерный станок для резки металла, платёжное кольцо, заменяющее банковские и проездные карты, а также многофункциональный протез предплечья.

По словам мэра, лауреаты премии получили право размещать на своей продукции специальный знак качества.

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