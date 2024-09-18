Площадь пожара на складе в Уссурийске увеличилась до 3 тысяч "квадратов"

По предварительным данным, пострадавших нет

Склад со стройматериалами горит в приморском Уссурийске. Пламя охватило 3 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным спасателей, утром поступило сообщение о возгорании на улице Темерецкого в Уссурийске. Выяснилось, что пожар вспыхнул в складских помещениях в районе китайского рынка.

Информации о пострадавших пока не поступало. Огонь тушат 30 человек и 6 единиц техники. По факту пожара Уссурийская городская прокуратура организовала проверку, передает ТАСС.

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