Пострадавших при нападении на челябинскую школу детей доставили в Москву

Двое в тяжелом состоянии

Борт МЧС доставил в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России трех детей, пострадавших при нападении на школу в Челябинске.

Две 13-летние школьницы перенесли транспортировку удовлетворительно, сообщили в Минздраве. Подростки получили открытые черепно-мозговые травмы, их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Еще один ребенок - 13-летний мальчик - пройдет реабилитацию в детском реабилитационном центре РДКБ "Кораблик" Минздрава.

Нападение на школу №68 на улице Барбюса в Челябинске произошло утром 16 сентября. Ученик седьмого класса пронес с собой в здание молоток и набросился на одноклассников. Пострадали четыре человека – две девочки, мальчик и учительница, которая пыталась защитить детей. Злоумышленник также ранил сам себя.

Заведено уголовное дело об организации убийства и халатности. Нападавший задержан. Подросток наблюдался у школьного психолога, учился средне и ни с кем не общался из класса.

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