Матвиенко предложила законодательно запретить движение чайлдфри

Нужно создать условия, при которых женщина сможет совмещать карьеру и семью

Движение чайлдфри в России нужно запрещать законодательно.

С такой инициативой выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она отметила, что феминизм, который изначально боролся за права женщин, утратил свою изначальную цель и очень радикализировался, особенно на Западе.

"Это превратилось в противостояние и движение против мужчин, против традиционных ценностей. Теперь это и про какие-то гендеры, которых придумали уже больше 50. Или, скажем, движение чайлдфри, которое, на мой взгляд, нужно запрещать законодательно", - сообщила Матвиенко в интервью газете "Известия".

Спикер СФ подчеркнула, что нужно создать такие условия, при которых женщина сможет совмещать карьеру и семью.

Ранее депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев попросил Минюст признать движение чайлдфри экстремистским. По его мнению, сознательная бездетность – это не свобода, а деградация личности. Это противоречит российским традиционным ценностям, особенно в год семьи.

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