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Собянин одобрил проект строительства центра подготовки сборных по баскетболу

09:53
  • среда
  • 18 сентября 2024

Проект будет реализован за счёт частных инвестиций

Центр подготовки баскетбольных сборных будет построен во Внукове. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Проект будет реализован за счёт частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда.  Планируется, что площадь спортивного объекта составит порядка 8,8 тыс. кв. метров. В нём будет создано больше 200 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Как отмечается, данная мера поддержки была принята в 2019 году. За эти годы программа охватила практически все районы столицы.

Ранее стало известно, что на западе Москвы появится ещё один спортивный кластер. Можно будет кататься на скейтбордах, роликах, трюковых самокатах и велосипедах.

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