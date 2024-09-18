ФСБ пресекла деятельность женской террористической ячейки в Татарстане

Участницы распространяли идеологию "всемирного халифата"

Деятельность женской террористической ячейки пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности в Татарстане. Участницы вербовали в свои ряды граждан России.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, речь идет о женской ячейке запрещенной в России международной террористической организации. Она действовала, применяя меры конспирации.

Следствие установило, что участницы ячейки распространяли террористическую идеологию. Она основана на доктрине создания так называемого всемирного халифата. Жителей России вербовали на собраниях, которые проводили сторонницы террористической организации, передает ТВЦ.

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