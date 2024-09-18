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Фура с горящим прицепом выехала со склада в Уссурийске (видео)

10:16
  • среда
  • 18 сентября 2024

Cотрудники склада пытаются спасти технику

Охваченная пламенем фура выехала с горящего склада в приморском Уссурийске.
Площадь пожара на складе в Уссурийске увеличилась до 3 тысяч "квадратов"

Видео опубликовала региональная прокуратура. По всей видимости, сотрудники склада не оставляют попыток спасти технику.

По факту пожара начата проверка. Причины возгорания устанавливаются. О пострадавших пока не сообщается.

Пожар на складе со стройматериалами в Уссурийске начался 18 сентября. В настоящий момент горят три тысячи квадратных метров. На месте работают 30 человек и шесть единиц техники. На место выехал пожарный поезд.

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