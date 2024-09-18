Фура с горящим прицепом выехала со склада в Уссурийске (видео)

Cотрудники склада пытаются спасти технику

Охваченная пламенем фура выехала с горящего склада в приморском Уссурийске.

Видео опубликовала региональная прокуратура. По всей видимости, сотрудники склада не оставляют попыток спасти технику.

По факту пожара начата проверка. Причины возгорания устанавливаются. О пострадавших пока не сообщается.

Пожар на складе со стройматериалами в Уссурийске начался 18 сентября. В настоящий момент горят три тысячи квадратных метров. На месте работают 30 человек и шесть единиц техники. На место выехал пожарный поезд.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram