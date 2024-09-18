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ВСУ начали массированную атаку беспилотников на Энергодар

10:38
  • среда
  • 18 сентября 2024

Объявлено об опасности поражения объектов инфраструктуры

Власти Энергодара сообщили о начале массированной атаки беспилотников на город. Сохраняется опасность поражения дронами объектов инфраструктуры города-спутника запорожской АЭС, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

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Энергодар практически ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ и атакам украинских беспилотников. Неоднократно неразорвавшиеся снаряды находили возле объектов ЗАЭС.

Днем ранее ВСУ в очередной раз обстреляли Энергодар, передает ТАСС. Яшина сообщила, что прилетов по территории Запорожской АЭС не было. На станции все в порядке. Однако город, где расположена станция, из-за обстрелов ВСУ остался без электро- и водоснабжения.

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