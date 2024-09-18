После нападения ученика в челябинской школе задержан замдиректора

И один из руководителей ЧОПа

В Челябинске после нападения ученика на школу задержали заместителя директора учебного заведения и руководителя охранного предприятия.

Им предъявили обвинения в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в региональном Следственном комитете.

Также продолжается проверка в отношении должностных лиц медучереждения, в котором состоял на учете напавший на школу подросток, и регионального управления Росгвардии, которые должны были следить за ЧОПом. Как выяснили следователи охрана школы осуществлялась формально, рамка и турникет не были подключены.

Нападение на школу №68 на улице Барбюса в Челябинске произошло утром 16 сентября. Ученик седьмого класса пронес с собой в здание молоток и набросился на одноклассников. Пострадали четыре человека – две девочки, мальчик и учительница, которая пыталась защитить детей. Злоумышленник также ранил сам себя.

18 сентября трех пострадавших детей доставили в Москву на лечение. Две девочки получили открытые черепно-мозговые травмы, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Мальчик будет проходить реабилитацию.

Заведено уголовное дело об организации убийства и халатности. Нападавший задержан. Подросток наблюдался у школьного психолога, учился средне и ни с кем не общался из класса.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram