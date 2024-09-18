ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пашинян отказался от территориальных претензий к соседним странам

11:06
  • среда
  • 18 сентября 2024

Армения не ставит задачи вернуть потерянное военным путем

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отказе Еревана от территориальных претензий. Такой задачи перед властями не стоит, заявил армянский лидер.

Пашинян не исключил восстановления отношений с ОДКБ
Пашинян заявил о телефонном разговоре с Путиным

По словам Пашиняна, есть оккупированные территории - более 200 квадратных километров. Однако правительство Армении не ставит перед собой задачи возвращения этих территорий военным путем.

Выступая на Всеармянском форуме, премьер-министр подчеркнул, что Армения признает территориальную целостность всех стран региона. Ереван не имеет территориальных претензий ни к одному государству, приводит слова Пашиняна "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Никол Пашинян
Никол Пашинян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.