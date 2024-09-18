Пашинян отказался от территориальных претензий к соседним странам

Армения не ставит задачи вернуть потерянное военным путем

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отказе Еревана от территориальных претензий. Такой задачи перед властями не стоит, заявил армянский лидер.

По словам Пашиняна, есть оккупированные территории - более 200 квадратных километров. Однако правительство Армении не ставит перед собой задачи возвращения этих территорий военным путем.

Выступая на Всеармянском форуме, премьер-министр подчеркнул, что Армения признает территориальную целостность всех стран региона. Ереван не имеет территориальных претензий ни к одному государству, приводит слова Пашиняна "Интерфакс".

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