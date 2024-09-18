Две высоковольтные линии повреждены в Энергодаре обстрелом ВСУ

Поврежден газовоз на территории заправки

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар подвергся обстрелу и атаке украинских беспилотников. Как сообщил мэр города Эдуард Сеновоз, в результате обстрела повреждены две высоковольтные линии электропередачи.

Мэр написал в Telegram, что беспилотники ВСУ массово атакуют Энергодар с утра. Поврежден газовоз на территории заправки, расположенной при въезде в город. На месте работают расчеты МЧС.

Глава администрации призвал жителей города-спутника Запорожской АЭС к бдительности. Мэр предупредил, что опасность применения противником дронов по объектам инфраструктуры Энергодара сохраняется.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram