Патрушев утвердил состав и положения советов Морской коллегии

Она будет защищать интересы России на море и в Арктике
В России утвердили состав и положения советов Морской коллегии.
Вопросом занимался помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Первое заседание состоялось 27 августа.
В состав советов вошли все члены Морской коллегии. У них будут три направления работы - стратегическое развитие Военно-морского флота, развитие и обеспечение морской деятельности, а также защита национальных интересов России в Арктике.
В июле президент России Владимир Путин поручил создать Морскую коллегию для защиты интересов России в Мировом океане. До этого момента вопросы находятся в ведении Морской коллегии при правительстве.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram