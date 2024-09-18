Патрушев утвердил состав и положения советов Морской коллегии

Она будет защищать интересы России на море и в Арктике

В России утвердили состав и положения советов Морской коллегии.

Вопросом занимался помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Первое заседание состоялось 27 августа.

В состав советов вошли все члены Морской коллегии. У них будут три направления работы - стратегическое развитие Военно-морского флота, развитие и обеспечение морской деятельности, а также защита национальных интересов России в Арктике.

В июле президент России Владимир Путин поручил создать Морскую коллегию для защиты интересов России в Мировом океане. До этого момента вопросы находятся в ведении Морской коллегии при правительстве.

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