ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва назвала терроризмом взрыв пейджеров в Ливане

13:37
  • среда
  • 18 сентября 2024

Это серьезный вызов международному праву

Взорванные пейджеры в Ливане – это чудовищный акт терроризма и проявление гибридной войны.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Москва осуждает подобные атаки, которые являются грубым нарушением суверенитета Ливана.

"Это серьезный вызов международному праву с использованием неконвенционального оружия", - подчеркнула она.

В МИД отметили, что необходимо тщательное всестороннее расследование инцидента, чтобы подобный акт терроризма опять не был "заметен под ковер".

Массовые взрывы пейджеров членов "Хезболлы" начались 17 сентября. Ранения получили более трех тысяч человек, погибли 11 человек. Ливан обвинил в произошедшем Израиль.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Последствия взрыва
Последствия взрыва
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.