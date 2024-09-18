Москва назвала терроризмом взрыв пейджеров в Ливане

Это серьезный вызов международному праву

Взорванные пейджеры в Ливане – это чудовищный акт терроризма и проявление гибридной войны.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Москва осуждает подобные атаки, которые являются грубым нарушением суверенитета Ливана.

"Это серьезный вызов международному праву с использованием неконвенционального оружия", - подчеркнула она.

В МИД отметили, что необходимо тщательное всестороннее расследование инцидента, чтобы подобный акт терроризма опять не был "заметен под ковер".

Массовые взрывы пейджеров членов "Хезболлы" начались 17 сентября. Ранения получили более трех тысяч человек, погибли 11 человек. Ливан обвинил в произошедшем Израиль.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram