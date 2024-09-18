Конверты с белым порошком получили члены избиркомов США

Посылки пришли в 15 американских штатов

Подозрительные письма, содержащие белый порошок, получили члены избирательных комиссий США. Посылки с неизвестным веществом получили по меньшей мере в 15 штатах. Отправитель был обозначен как "Армия по ликвидации предателей США", сообщил Axios.

Дело расследуют ФБР и Почтовая инспекционная служба США. Получение подозрительных посылок подтвердили, в частности, в Индиане, Айове, Канзасе, Мэриленде, Массачусетсе, Теннесси и Вайоминге. Как сообщила госсекретарь штата Колорадо Дженаы Грисволд, письма были возращены отправителю.

Ранее в ФБР заявили, что бюро необходима "помощь частного сектора" для расследования и отражения кибератак – в том числе и связанных с попытками повлиять на президентские выборы в США. Как заявил директор ФБР Кристофер Рэй, США столкнулись с большим количеством угроз безопасности одновременно.

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