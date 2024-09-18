Появилось видео крупного пожара в Уссурийске

Горят складские помещения

В Приморье спасателям удалось локализовать крупный пожар в Уссурийске. Горят складские помещения со стройматериалами на площади в три тысячи квадратных метров. В тушении принимают участие более 20 расчетов, задействованы два пожарных поезда. Ситуация осложняется тем, что на территории склада хранятся легковоспламеняющиеся лакокрасочные материалы и газовые баллоны.

Клубы черного едкого дыма накрыли Уссурийск. Шлейф от сильного пожара видно даже в соседних населенных пунктах, за десятки километров.

Пламя вспыхнуло в складских помещениях в промзоне на севере города. По последним данным, огонь охватил пять зданий. Жилых домов рядом нет, но недалеко находятся несколько торговых центров, рынок и отдел Госавтоинспекции.

Это кадры с камер наблюдения. Большегруз пытается как можно быстрее уехать от очага, но у него уже горит и взрывается прицеп. Как позже рассказал водитель, он перевозил баллоны с монтажной пеной и когда разгружал машину, услышал грохот, и стал отгонять большегруз.

Огонь охватил помещения общей площадью три тысячи квадратных метров. Угрозы распространения пожара нет. Недалеко от складских помещений находится железная дорога. Поэтому для тушения возгорания спасатели привлекли пожарный поезд. Кроме того, на месте работают около 100 специалистов и 20 единиц техники.

На данный момент горит и крыша трехэтажного административно-бытового здания. По словам очевидцев, там проживали иностранные рабочие. О пострадавших на данный момент не сообщается.

Пожару присвоен третий ранг сложности. Спасатели прибыли на место буквально через пять минут после оповещения, и уже несколько часов борются с пламенем. Правоохранительным органам предстоит выяснить причины возгорания.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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