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Мишустин обсудил с ректором РАНХиГС программу "Время героев"

14:51
  • среда
  • 18 сентября 2024

Она реализуется по поручению президента

В этом учебном году 20 тысяч студентов из новых регионов получат образование в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. Об этом рассказал Михаилу Мишустину ректор Алексей Комиссаров.

РАНХиГС - один из самых крупных и популярных вузов страны. Он активно работает не только с жителями Донбасса и Новороссии, но и с участниками СВО. Для них действует специальная программа - "Время героев". Она реализуется по поручению Владимира Путина. Из выпускников проекта будут формировать федеральный кадровый резерв.

"Полностью используйте потенциал, который есть у правительства. Мы настроили абсолютно всех руководителей федеральных органов исполнительной власти, министров, вице-премьеров на участие в этой программе, будем всячески помогать - от того, чтобы читать соответствующие лекции или какие-то предметы до просто любой помощи, которая нужна. Здесь можно подумать над совместными с правительством программами, которые были бы полезны для проекта "Время героев", - заявил Мишустин.

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