Алексей Шапошников избран председателем Мосгордумы

Накануне прошла церемония принятия присяги избранных депутатов
Сегодня состоялось первое заседание депутатов Мосгордумы восьмого созыва. В самом начале был избран председатель столичного парламента. В третий раз им стал Алексей Шапошников.
Кроме того, на заседании были избраны вице-спикеры - Степан Орлов и Людмила Гусева. Также депутаты повторно наделили Инну Святенко полномочиями представителя от столичного парламента в Совете Федерации.
Накануне в Московской городской думе прошла церемония принятия присяги избранных депутатов восьмого созыва.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram