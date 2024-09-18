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Алексей Шапошников избран председателем Мосгордумы

13:41
  • среда
  • 18 сентября 2024

Накануне прошла церемония принятия присяги избранных депутатов

Сегодня состоялось первое заседание депутатов Мосгордумы восьмого созыва. В самом начале был избран председатель столичного парламента. В третий раз им стал Алексей Шапошников.

Кроме того, на заседании были избраны вице-спикеры - Степан Орлов и Людмила Гусева. Также депутаты повторно наделили Инну Святенко полномочиями представителя от столичного парламента в Совете Федерации.

Накануне в Московской городской думе прошла церемония принятия присяги избранных депутатов восьмого созыва.

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Алексей Шапошников
Алексей Шапошников
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