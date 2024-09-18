В детской больнице им. Башляевой стартовало строительство "Семейного дома"

Это уникальный проект

В детской городской больнице имени Башляевой началось строительство первого в Москве "Семейного дома". Это уникальный проект, благодаря которому маленькие пациенты смогут жить вместе со своими родителями во время длительной терапии. Как атмосфера домашнего уюта помогает бороться с болезнью и когда ждать первых постояльцев?

Главный врач больницы имени Башляевой Исмаил Османов показывает, где будет расположен первый в Москве "Семейный дом". Сегодня здесь был дан старт уникальному проекту бесплатной гостиницы, где будут размещаться родители детей, проходящих длительное лечение.

"Важно то, что родители и дети могут постоянно находиться не только в условиях больницы, в палате, но также в домашней, уютной, комфортной обстановке на территории больницы", - рассказал Исмаил Османов, главный врач ГБУЗ "ДГКБ №7 им. З.А. Башляевой ДЗМ".

"Дом вдали от дома", как называют его врачи. Обстановка в комнатах напоминает домашнюю. Здесь будет всё, как в родных стенах - можно отдохнуть, поиграть, что-то приготовить и просто жить, объединившись в борьбе с болезнью.

"Мы хотим открывать подобные семейные дома. Сейчас мы запускаем строительство в Москве. У нас на очереди ещё есть планы по реализации этого проекта в Московской области", - рассказала Екатерина Мыслицкая, генеральный директор БФ "Семья вместе".

Проект создал благотворительный фонд "Семья вместе" при поддержке компании "Вкусно – и точка".

Дату начала строительства выбрали не случайно. 2024-й объявлен Годом семьи. Кроме того, в системе здравоохранения - это ещё и новый тренд – переход к семейно-ориентированной медицине. Врачи уже не раз подтверждали - когда во время лечения родные буквально держат за руку ребенка, это становится залогом скорейшего выздоровления. Планируется, что заселение первых постояльцев будет уже через год. А это значит, эффективность лечения детей в Москве выйдет на совершенно новый уровень.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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