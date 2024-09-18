Коммунальную технику Москвы подготовили к осенне-зимнему сезону

Специалисты провели техническое обслуживание машин

Столичная коммунальная техника полностью готова к осенне-зимнему сезону. Автопарк ГБУ "Автомобильные дороги" насчитывает около 9 тысяч машин, для работы в холодный период.

Это автогрейдеры, снегоочистители и погрузчики. А также мобильные снегоплавильные установки. Летом специалисты провели техническое обслуживание машин. А также сделали ремонт и устранили неисправности. Перед самым сезоном - а начинается он первого ноября - на зимний режим переведут поливомоечные и уборочные комплексы.

"Любая машина, которую вы видите, в течение 2-3 часов переоборудуется с летнего варианта, на зимний. Москва полностью обеспечена техникой. Техника на 95 процентов отечественная, как вы видите. То есть нет проблем ни с запчастями, ни с её обслуживанием", - рассказал Александр Орешкин, руководитель ГБУ "Автомобильные дороги".

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