ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве отреставрировали колокольню храма Святой Екатерины

15:07
  • среда
  • 18 сентября 2024

Он расположен на Бауманской улице

Завершилась реставрация колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины на Бауманской улице. Ещё год назад двухъярусная звонница представляла из себя грустное зрелище.

От глобальных разрушений её спасала только массивность самой конструкции. А ведь ещё в начале 20 века эта небольшая колокольня была украшением Москвы. Специалисты тщательно изучили постройку и восстановили кирпичную кладку, зубцы, карнизы и кресты.

Воссоздали утраченный декор. В нишу вернули художественное панно. Самым сложным оказалось привести в порядок керамический лемех на кровле. Там эксперты насчитали 40 оттенков.

"Всё это получалось, потому что наши предки, мастера, которые работали над этой колокольней, делали это без проекта, без колористического паспорта, именно так, как получалось", - пояснила Дария Солтус, главный инженер проекта.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Колокольня на Бауманской улице после реставрации
Колокольня на Бауманской улице после реставрации
Колокольня на Бауманской улице после реставрации
Колокольня на Бауманской улице после реставрации
Колокольня на Бауманской улице после реставрации
Колокольня на Бауманской улице после реставрации
Колокольня на Бауманской улице после реставрации
Колокольня на Бауманской улице после реставрации
Колокольня на Бауманской улице после реставрации
Колокольня на Бауманской улице после реставрации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.