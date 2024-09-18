В Москве отреставрировали колокольню храма Святой Екатерины

Он расположен на Бауманской улице

Завершилась реставрация колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины на Бауманской улице. Ещё год назад двухъярусная звонница представляла из себя грустное зрелище.

От глобальных разрушений её спасала только массивность самой конструкции. А ведь ещё в начале 20 века эта небольшая колокольня была украшением Москвы. Специалисты тщательно изучили постройку и восстановили кирпичную кладку, зубцы, карнизы и кресты.

Воссоздали утраченный декор. В нишу вернули художественное панно. Самым сложным оказалось привести в порядок керамический лемех на кровле. Там эксперты насчитали 40 оттенков.

"Всё это получалось, потому что наши предки, мастера, которые работали над этой колокольней, делали это без проекта, без колористического паспорта, именно так, как получалось", - пояснила Дария Солтус, главный инженер проекта.

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