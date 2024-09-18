Песков назвал опасными слова Столтенберга об ударах по России

Игнорировать предупреждения Путина - очень недальновидно, считают в Кремле

Позиция НАТО по возможным ударам вглубь России дальнобойными ракетами недальновидная и непрофессиональная.

"Показное желание не принимать всерьез заявление российского президента - это недальновидный и не профессиональный шаг. Эта позиция чрезвычайно провокационная и опасная", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по "Интерфаксу").

В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете The Times заявил, что разрешение Киеву атаковать дальнобойными ракетками Россию не приведет к эскалации конфликта. По его словам, российский лидер Владимир Путин ранее неоднократно обозначал "красные линии", однако это не привело к дальнейшему обострению ситуации. Путин, по мнению Столтенберга, понимает, что "НАТО - самый сильный военный альянс в мире" и что "в ядерной войне не может быть победителей".

При этом Владимир Путин ранее говорил, что разрешение Киеву применять дальнобойное оружие для ударов вглубь России будет означать прямое участие НАТО в конфликте на Украине. Москва не оставит без ответа такое решение.

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