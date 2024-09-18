ВС России поразили объекты энергетики предприятий ВПК Украины

ВСУ за сутки потеряли более двух тысяч человек

Вооруженные силы России поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины.

Также были нанесены удары по аэродромной инфраструктуре, цехам сборки беспилотников, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

За сутки поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Потери украинских войск за сутки составили до 2060 человек.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили за сутки 13 снарядов HIMARS и 66 беспилотников ВСУ за сутки.

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