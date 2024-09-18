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Сергей Собянин: 44 тыс. школьников будут учиться в предпрофессиональных классах

13:05
  • среда
  • 18 сентября 2024

Интерес к такому типу образования растёт

Мэр Москвы Сергей Собянин в Телеграм-канале отметил рост интереса школьников к предпрофессиональным классам. Как отмечается, они открыты более чем в 350 школах столицы и классы должны появиться во всех районах города.

"Интерес к такому типу образования серьёзно растёт — в десятые предпрофессиональные классы поступило на четверть больше детей, чем в прошлом году. Они дают старшеклассникам хорошую возможность подготовиться к вузу и будущей карьере. Обучение строится по единому стандарту: углублëнное изучение профильных предметов и масштабная профориентационная программа", - говорится в сообщении.

Для развития предпрофессиональных навыков будущих инженеров и IT-специалистов закупили более 7 тысяч единиц оборудования.

Ранее сообщалось, что более 90% выпускников столичных предпрофессиональных классов продолжают обучение в вузах по своему профилю. Данный проект помогает уже в школе получить необходимые практические навыки.

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