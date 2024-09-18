При попытке захвата офисов Wildberries в Москве ранены трое человек

Компания заявила, что Бакальчук пытался проникнуть внутрь

Компания Wildberries заявила о попытке Владислава Бакальчука с охраной "незаконно" зайти в офис.

Инцидент произошел в офисе компании в бизнес-центре "Романов двор" в Романовом переулке. По предварительным данным, в результате стрельбы пострадали три человека. Состояние пострадавших уточняется, сообщила владелица Wildberries Татьяна Бакальчук.

По словам Татьяны, в среду группа людей во главе с Владиславом Бакальчуком, Сергеем Ануфриевым и Владимиром Бакиным попытались захватить офисы компании в Москве. Никаких встреч с ними сегодня не планировалось.

"Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. <...> Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка", - сообщила Бакальчук в своем telegram-канале.

При этом Владислав утверждает, что на него напали у офиса неизвестные люди, которые "спровоцировали вооруженный конфликт".

В настоящий момент между основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук и ее супругом Владиславом идет бракоразводный процесс, который сопряжен со структурными изменениями в самой компании. Летом Wildberries объединился с рекламной компанией Russ для того, чтобы создать новую "цифровую торговую платформу".

Владислава Бакальчука, владеющего 1% бизнеса, отстранили от дел. В результате Владислав попросил помощь у главы Чечни Рамзана Кадырова, заявив, что в Wildberries происходит "откровенный и наглый рейдерский захват".

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