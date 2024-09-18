ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

При попытке захвата офисов Wildberries в Москве ранены трое человек

13:36
  • среда
  • 18 сентября 2024

Компания заявила, что Бакальчук пытался проникнуть внутрь

Компания Wildberries заявила о попытке Владислава Бакальчука с охраной "незаконно" зайти в офис.
Wildberries официально объединилась с Russ

Инцидент произошел в офисе компании в бизнес-центре "Романов двор" в Романовом переулке. По предварительным данным, в результате стрельбы пострадали три человека. Состояние пострадавших уточняется, сообщила владелица Wildberries Татьяна Бакальчук.

По словам Татьяны, в среду группа людей во главе с Владиславом Бакальчуком, Сергеем Ануфриевым и Владимиром Бакиным попытались захватить офисы компании в Москве. Никаких встреч с ними сегодня не планировалось.

"Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. <...> Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка", - сообщила Бакальчук в своем telegram-канале.

При этом Владислав утверждает, что на него напали у офиса неизвестные люди, которые "спровоцировали вооруженный конфликт".

В настоящий момент между основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук и ее супругом Владиславом идет бракоразводный процесс, который сопряжен со структурными изменениями в самой компании. Летом Wildberries объединился с рекламной компанией Russ для того, чтобы создать новую "цифровую торговую платформу".

Владислава Бакальчука, владеющего 1% бизнеса, отстранили от дел. В результате Владислав попросил помощь у главы Чечни Рамзана Кадырова, заявив, что в Wildberries происходит "откровенный и наглый рейдерский захват".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Обстановка у бизнес-центра "Романов двор" в Москве
Обстановка у бизнес-центра "Романов двор" в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.