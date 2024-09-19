Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Солнце обменивается любезностями с Ураном

Овны

Сегодняшние ваши действия окажут долгосрочное влияние. Поэтому хорошо обдумывайте свои слова и шаги, ну а если это все обдумано – действуйте, все получится.

Тельцы

Уран в следующем году покинет ваш знак, и неожиданностей, инсайтов, интересных событий станет меньше. Ну а сегодня еще можно насладиться внезапными сюрпризами!

Близнецы

Родителям стоит обсудить с детьми вопросы профориентации: кем они хотят быть? Также вас ждет успех в делах, где вы новичок, ученик или начинающий.

Раки

Хотите с кем-то познакомиться, но не решаетесь? Рискните - и все получится. Переговоры один на один будут продуктивными, а деловая переписка принесет ответ "да".

Львы

Сфокусируйтесь на своих доходах и отбросьте все второстепенные дела. Солнце и Уран дадут шанс найти работу мечты или получить лучших клиентов и партнеров.

Девы

Солнце в вашем знаке обменивается любезностями с Ураном в Тельце. В учебе вам не будет равных, а в юридических делах и преподавании ждет приятный сюрприз.

Весы

День обещает быть необычным: вас могут ожидать загадочные события или странные совпадения. Некоторые увидят свое будущее или расшифруют вещий сон.

Скорпионы

Звезды рекомендуют вам вести прямые эфиры, записывать видео и вообще открыто проявляться. Уран и Солнце любят смелых, а именно от них сегодня зависит все!

Стрельцы

Отличный день для дел, в которых вы не особо рассчитывали на успех. Звезды могут сделать так, что вам пойдут навстречу даже те, кто планировал действовать иначе.

Козероги

Вы будете удачливы в путешествиях, юридических вопросах и судах, а также сотрудничестве с другими странами. Вероятно получение неожиданной новости.

Водолеи

Вам может прийти ответ на очень личный вопрос, который вы стесняетесь обсуждать с другими. Вы получите помощь от Солнца с Ураном и освободитесь от страха.

Рыбы

Вы можете познакомиться с человеком, который считается звездой. Неизвестно, как это повлияет на вашу жизнь, но если вам интересно – тогда вперед!

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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