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Задержан начальник автобронетанковой службы ЦВО Путилов

14:13
  • среда
  • 18 сентября 2024

Он получил взятку при исполнении гособоронзаказа

Следственный комитет возбудил уголовное дело против начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова.

Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Как удалось выяснить следователям, в прошлом году Минобороны заключило контракты по ремонту военной техники с предпринимателем Чудиновым на 140 миллиона рублей. Их исполнение контролировал Путилов. Затем Чудинов передал Путилову 10 миллионов рублей, чтобы он ослабил контроль и предоставил привилегии при выполнении оборонзаказа.

В Минобороны идет череда задержаний высокопоставленных чиновников. Ранее были арестованы экс-командующий 58-й армией Иван Попов, экс-замминистр обороны Тимур Иванов, начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, начальник главного управления связи ВС генерал-лейтенант Вадим Шамарин и другие.

Накануне за крупные взятки задержали начальника 4924-го военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина.

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