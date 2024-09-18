Один человек погиб в результате стрельбы возле офиса Wildberries в Москве

Как минимум 10 человек задержаны

Человек погиб в результате конфликта со стрельбой в офисе Wildberries в центре Москвы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Восемь человек пострадали. Ранее основательница компании Татьяна Бакальчук сообщила о трех пострадавших.

Потасовка началась около 12:25 мск в офисе компании в бизнес-центре "Романов двор" в Романовом переулке. По словам Татьяны, в среду группа людей во главе с Владиславом Бакальчуком, Сергеем Ануфриевым (один из сооснователей Wildberries, в компании уже не работает) и Владимиром Бакиным (бывший глава Wildberries Банка) попытались захватить офисы компании в Москве. При этом никаких встреч с ними сегодня не планировалось. По данным Mash, бизнесмена также сопровождали бойцы смешанных единоборств Абубакар Местоев и Умар Чичаев.

При этом Владислав утверждает, что на него напали у офиса неизвестные люди, которые "спровоцировали вооруженный конфликт". После потасовки бизнесмен ушел с территории офиса в сопровождении охраны и адвоката.

По данным РИА Новости, после конфликта со стрельбой задержаны 10 человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. "Интерфакс" пишет о восьми задержанных.

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