ВСУ предприняли четыре новые попытки прорваться в Курскую область

ВС России успешно их отразили
Российские военные пресекли новые попытки украинской армии прорваться в Курскую область.
За минувшие сутки противник четыре раза пытался прорваться через государственную границу в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье, сообщили в Минобороны России.
Успешные боевые действия вели бойцы группировки "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии.
За сутки ВСУ на данном направлении потеряли до 70 человек и 14 единиц техники, в том числе немецкий танк Leopard.
Ранее ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram