ВС России успешно их отразили

Российские военные пресекли новые попытки украинской армии прорваться в Курскую область.

За минувшие сутки противник четыре раза пытался прорваться через государственную границу в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье, сообщили в Минобороны России.

Успешные боевые действия вели бойцы группировки "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии.

За сутки ВСУ на данном направлении потеряли до 70 человек и 14 единиц техники, в том числе немецкий танк Leopard.

Ранее ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины.

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