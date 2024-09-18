ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ предприняли четыре новые попытки прорваться в Курскую область

15:22
  • среда
  • 18 сентября 2024

ВС России успешно их отразили

Российские военные пресекли новые попытки украинской армии прорваться в Курскую область.

За минувшие сутки противник четыре раза пытался прорваться через государственную границу в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье, сообщили в Минобороны России.

Успешные боевые действия вели бойцы группировки "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии.

За сутки ВСУ на данном направлении потеряли до 70 человек и 14 единиц техники, в том числе немецкий танк Leopard.

Ранее ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Артиллерия ВС России
Артиллерия ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.